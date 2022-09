Alijó: aprovada Requalificação Ambiental e Paisagística da Ribeira de São Mamede de Ribatua

O Executivo Municipal de Alijó tem vindo a afirmar o Turismo como um setor estruturante que contribui para a diversificação, valorização e rentabilização dos recursos locais, dinamizando a economia e contribuindo para a criação de emprego, especialmente emprego jovem e qualificado.

Com o propósito de consolidar e afirmar o Município de Alijó como um destino turístico sustentável e sustentado, foi apresentada e já aprovada uma candidatura a fundos nacionais e comunitários que vai permitir avançar com o projeto de Requalificação e Valorização Ambiental e Paisagística da Ribeira de São Mamede de Ribatua, que inclui a construção de passadiços.

Em pleno Dia Mundial do Turismo, a aprovação deste projeto é mais um exemplo inequívoco dos fortes investimentos que o Município de Alijó tem concretizado, tendo em vista a valorização turística do nosso território. O investimento total deverá rondar 1,8 milhões de euros, comparticipado por fundos comunitários. A Autarquia está já a trabalhar na preparação do concurso público para a execução da empreitada, cuja abertura acontecerá em breve.

