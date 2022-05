Alijó assina compromisso para adaptação e mitigação das alterações climáticas nos Serviços de Águas

O Município de Alijó assinou no passado dia 17 de maio, em resposta ao desafio lançado pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), uma Declaração de Compromisso no sentido de impulsionar os esforços necessários para implementar medidas de adaptação e mitigação das alterações climáticas nos Serviços de Águas.

O documento visa o compromisso de todos os envolvidos na implementação de medidas de adaptação e mitigação, entre as quais se destacam as relacionadas com a economia circular, melhoria da eficiência hídrica e energética, bem como as que visam reduzir a vulnerabilidade atual e futura aos efeitos das alterações climáticas.

As futuras medidas a implementar assegurarão o cumprimento do direito humano à água e saneamento para as próximas gerações, a quem o impacto das alterações climáticas afetará de maneira considerável. O compromisso foi subscrito por vários municípios, em resposta ao desafio lançado pela APDA.