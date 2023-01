Alijó assinala Dia Internacional do Vinho do Porto

Sendo um dos territórios com mais produtores de Vinho do Porto, o Município de Alijó vai assinalar o Dia Internacional que celebra este vinho licoroso, a 27 de janeiro, com a dinamização de um workshop com um dos mais reconhecidos sommeliers portugueses, António Lopes. Durante o evento, que terá lugar na Casa dos Noura, será possível adquirir conhecimentos básicos e desmistificar os segredos do Vinho do Porto, assim como participar numa prova de Porto Vintage, Late Bottled Vintage e Tawny.

No fim do evento, serão servidos cocktails de Vinho do Porto pelos alunos do curso profissional de Mesa e Bar, momento que será acompanhado com música ao vivo. A partir deste dia, passam também a estar disponíveis ao público as Lojas Interativas de Turismo de Alijó e do Pinhão. As Lojas Interativas de Turismo representam uma nova janela aberta para todo o Concelho, oferecendo um conjunto de valências interativas que as transformam numa das paragens obrigatórias para quem nos visita.

GC CM