Alijó assinala Dia Mundial da Terra com Atelier de Costura e distribuição de “Sacos a Granel”

O Município de Alijó vai realizar um Atelier de Costura ao ar livre aberto a toda a população e distribuir “Sacos a Granel”, no próximo dia 6 de maio, a partir das 10h00, junto ao Plátano Centenário de Alijó. Estas atividades, que integraram o programa de celebração do Dia Mundial da Terra, tinham sido adiadas devido a condições meteorológicas adversas. A iniciativa conta com a participação das Juntas de Freguesia.

Os Ateliers de Costura tiveram início a 31 de março, em todas as Freguesias do Concelho, com o apoio da Biblioteca Municipal e da Universidade Sénior, com o objetivo de produzir sacos de tecido. A iniciativa, que se dirigiu a toda a população, teve como objetivo promover uma cidadania ativa, assim como o uso mais sustentável de sacos de tecido. Os tecidos e outros materiais necessários para a costura dos sacos foram disponibilizados pelo Município.

O Dia Mundial da Terra, que se celebrou a 22 de abril, incluiu ainda uma sessão com a ativista ambiental Ana Milhazes, que apresentou o seu livro “Vida Lixo Zero”, no Auditório Municipal de Alijó.

GC CM de Alijó