Alijó assinala Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância

No âmbito do Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, o Município e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Alijó assinalaram a data com a Campanha Laço Azul, na zona envolvente ao Plátano Centenário, no passado dia 30 de abril.

Mais de 400 crianças e professores do Concelho uniram-se para fazer um grande laço humano com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para a urgência de combater e prevenir os maus-tratos na infância. A manhã, repleta de boa disposição, contou com jogos pedagógicos, uma aula de zumba e uma caminhada pela vila de Alijó. Durante o mês de abril, as IPSS do concelho também deram o seu contributo através da decoração de uma peça, que resultou num Laço Azul diversificado, feito com o reaproveitamento de resíduos.