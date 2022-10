Alijó assinalou Dia do Idoso com convívio em danceteria

O Município de Alijó celebrou o Dia Internacional do Idoso com um convívio numa danceteria, que juntou os seniores das IPSS do Concelho. Os sorrisos dos nossos idosos foram uma constante durante todo o convívio, que encheu a danceteria de boa disposição e alegria.

Esta iniciativa do Município, em parceria com a Rede Social, teve como objetivo promover a valorização da população sénior e o envelhecimento ativo e saudável, através de novas experiências, já que esta foi a primeira vez que muitos destes idosos visitaram um espaço deste género. Esta atividade visou também criar uma oportunidade de participação e convívio salutar entre idosos, contribuindo assim para a diminuição do isolamento social.

O Dia Internacional do Idoso, que se assinalou a 1 de outubro, é celebrado todos os anos pelo Município de Alijó para sensibilizar a sociedade em geral para as questões do envelhecimento e para a necessidade de proteger e cuidar da pessoa idosa.

O Município de Alijó agradece o contributo de todas as IPSS que tornaram este convívio possível, proporcionando um dia repleto de boas memórias para os nossos idosos.