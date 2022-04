Alijó: Casa dos Noura já abriu portas para promover os produtos endógenos locais

O Município de Alijó inaugurou, no passado dia 8 de abril, a Casa dos Noura, um novo equipamento municipal onde funciona agora o Centro de Mostra e Amostra de Produtos Endógenos. “Aqui, nesta centenária casa solarenga, agora reabilitada, vamos promover diretamente aquilo que de melhor se produz no nosso território: os nossos vinhos e os nossos azeites, mas também o nosso mel, o nosso pão, o nosso artesanato, entre outros produtos de inquestionável qualidade”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal, José Paredes, durante a cerimónia de inauguração, que contou com a presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

O Centro de Mostra e Amostra dos Produtos Endógenos, que pretende assumir-se como um estratégico ponto de interesse turístico para quem visita e uma janela de oportunidades de negócio para todos os agentes económicos do Concelho, resultou de um avultado investimento, no valor de aproximadamente um milhão de euros.

José Paredes realçou que “mais do que inaugurar uma obra”, o novo equipamento municipal representa a afirmação de “uma estratégia política de reabilitar o passado, trazendo-o para o presente e projetando-o no futuro”. Além da recuperação de um importante património arquitetónico, o Município passa agora a “disponibilizar um espaço público vocacionado para funcionar como uma plataforma de dinamização das potencialidades da região”, através da criação de uma área de mostra e amostra de produtos endógenos associados ao universo da agricultura, vitivinicultura, artesanato e gastronomia.

O Presidente da Câmara sublinhou que o sucesso deste projeto “depende, em grande parte, da participação ativa dos produtores” do Concelho, a quem agradeceu a disponibilização dos seus produtos. O novo equipamento municipal dá especial realce aos chamados Vinhos dos Altos, que podem ser encontrados no espaço expositivo.

A Casa dos Noura irá funcionar também como um centro disseminador de cultura, tendo aberto ao público com a exposição “Quatro Paredes Caiadas”, da conceituada artista Joana Vasconcelos. Descentralizando a arte, a mais internacional artista portuguesa regressou ao Douro da sua infância. Até 19 de junho, é possível visitar uma mostra de 15 peças que habitualmente se encontram apenas nos grandes centros, contribuindo assim para o aumento da visibilidade nacional e além-fronteiras do território de Alijó.

Durante a cerimónia, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, fez questão de elogiar o trabalho do Executivo liderado por José Paredes e a sua capacidade em aproveitar as oportunidades de investimento e os fundos comunitários ao dispor das autarquias.