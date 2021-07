Alijó celebra fim do ano letivo com projeto educativo “As Mochilas Mágicas”

O Município de Alijó assinalou o fim de ano letivo com todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e crianças da Educação Pré-Escolar, que receberam o livro ilustrado “Mochilas Mágicas”, dedicado ao património natural, histórico e cultural do Concelho de Alijó. Seguiu-se uma leitura animada do livro e um momento musical com a cantautora Rita Redshoes, que interpretou a música “Em Alijó nunca estarás só”.

Como forma de premiar o fim do ciclo, os alunos finalistas do 4º ano tiveram a oportunidade de assistir presencialmente a esta atividade, que decorreu na área envolvente ao Plátano.

Na impossibilidade de reunir toda a comunidade educativa e para garantir a segurança de todos, os restantes alunos assistiram a esta iniciativa via streaming. No final da atividade, o Agrupamento de Escolas D. Sancho II entregou os diplomas de final de ciclo aos alunos finalistas.