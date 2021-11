Alijó celebrou Dia do Município com Feira de São Martinho

Alijó voltou a ser palco da Feira de São Martinho e das comemorações do Dia do Município, após um ano de interregno. Mais do que uma feira, o São Martinho tem vindo a afirmar-se cada vez mais como uma festa da identidade do território, ao dar oportunidade às 14 freguesias de mostrar os seus produtos e pratos típicos, criando uma verdadeira montra da riqueza gastronómica do Concelho.

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, mostrou-se “muito satisfeito” com a retoma desta festa popular. “É com agrado que vejo as pessoas novamente na Feira de São Martinho, um dos mais relevantes acontecimentos socioeconómicos e culturais do Concelho. É importante manter esta tradição viva, em conjunto com cada uma das nossas freguesias”, sublinhou José Rodrigues Paredes.

O sol e a temperatura amena brindou os muitos visitantes que passaram pela Feira de São Martinho. As ruas do centro da Vila de Alijó transformaram-se em espaços de convívio, onde o comércio e a animação foram a tónica dominante.

Com o objetivo de promover um prato típico e dinamizar a restauração local, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Alijó serviu tripas a toda a população, em parceria com 12 restaurantes locais.

Durante todo o dia, o Grupo de Zés P’reiras de Sanfins do Douro, o Rancho Folclórico e Cultural do Pinhão, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Sanfins do Douro e o Rancho Folclórico “O Plátano de Alijó” engrandeceram ainda mais as comemorações, juntamente com a atuação do artista Augusto Canário.

Estas comemorações continuam a representar uma forte aposta nas tradições, na gastronomia, nos grupos culturais e, em especial, nas Freguesias e naquilo que de melhor o Concelho de Alijó tem para oferecer.