Alijó comemora 48º aniversário da Revolução dos Cravos

O Município de Alijó vai promover um conjunto de atividades para assinalar o 48º aniversário da Revolução do 25 de abril, cujo programa terá início no dia 23 de abril com um concerto de José Barros Navegante, às 21h30, no Teatro Auditório Municipal de Alijó, aberto a toda a comunidade. No dia 25 de abril, às 9h30, terá lugar a Cerimónia do Hastear da Bandeira Nacional, em frente aos Paços do Concelho, com Guarda de Honra pelas corporações de Bombeiros Voluntários do Concelho. O Hino Nacional será interpretado pela Banda de Música de Carlão, sendo que a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua irá interpretar a música “Grândola, Vila Morena”.

Segue-se, às 10h15, a deposição de uma Coroa de Flores no Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes da Guerra do Ultramar, na Praça do Município. A Sessão Solene do 48º Aniversário do 25 de abril terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a partir das 10h30, com intervenções do Presidente da Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara Municipal e das forças políticas com representação na Assembleia Municipal de Alijó. A cerimónia finaliza com um momento cultural com a participação dos estudantes do Agrupamento de Escolas D. Sancho II – Alijó. Todas as atividades são públicas e abertas à população.