Alijó: Comitiva de alunos e professores Erasmus+ recebidos nos Paços do Concelho

Cerca de 50 alunos e docentes de escolas da Espanha, Itália, Alemanha, Roménia e Letónia, foram recebidos nos Paços do Concelho, no âmbito de uma visita de intercâmbio que está a decorrer em Alijó, até ao dia 20 de maio.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Vítor Ferreira, e a Vereadora da Educação, Sónia Pires, deram as boas-vindas a todos os intervenientes pela participação neste projeto de intercâmbio. Este intercâmbio está integrado no Projeto Erasmus+ “Clear Mind, Fit Body, Happy Life”, do qual é parceiro o Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó.

A visita inclui atividades ligadas, por exemplo, à área da promoção de hábitos de vida saudáveis e bem-estar físico e mental. Este projeto permite a partilha de experiências e contribui para o desenvolvimento e melhoria de diversas competências nos adolescentes envolvidos.