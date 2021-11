Alijó: comitiva de alunos e professores estrangeiros recebidos nos Paços do Concelho

Cerca de 50 alunos e docentes de escolas da Bélgica, Eslovénia, Itália e Lituânia foram recebidos ontem, 16 de novembro, pelo Presidente da Câmara Municipal, José Paredes, no âmbito de uma visita de intercâmbio que está a decorrer em Alijó, até ao dia 20 de novembro. Este intercâmbio está integrado no projeto Erasmus+ “Short Films for School and Europe”, de que é parceiro o Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó.

José Paredes deu as boas-vindas a toda a comitiva e felicitou todos os intervenientes pela participação neste projeto de intercâmbio. “Espero que aproveitem esta experiência enriquecedora que permite a troca de conhecimentos, ao nível da cultura, da história, das tradições e do património do nosso Concelho”, afirmou.

A visita inclui atividades educativas e tem também uma forte componente sociocultural, como acontece em todos os projetos deste tipo, em que é dada primazia ao conhecimento do património, cultura, gastronomia e língua locais.

No âmbito da parceria com o Agrupamento de Escolas D. Sancho II, a Câmara Municipal colaborou na organização deste encontro, através da promoção de atividades de divulgação do Concelho de Alijó, nomeadamente visitas ao património e pontos de interesse turístico.

Fonte: GC CMA