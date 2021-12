Alijó comparticipa administração gratuita da vacina da gripe nas Farmácias do Concelho

O Município de Alijó aderiu ao programa “Vacinação SNS Local” através do qual assegura o pagamento do valor da administração da vacina contra a gripe sazonal nas farmácias do Concelho, de forma a garantir que os munícipes abrangidos são vacinados de forma gratuita.

A vacinação sem necessidade de prescrição médica abrangia pessoas com mais de 65 anos, mas foi agora alargada a pessoas com 60 anos ou mais pela Direcção-Geral da Saúde.

Mantém-se ainda a vacinação gratuita às pessoas com mais de seis meses e menos de 60 anos com patologias crónicas e outras condições especiais.

Com o aproximar da quadra festiva, esta medida representa mais uma iniciativa de grande importância na promoção da saúde pública de proximidade à população, com impacto positivo na proteção das pessoas.

Farmácias aderentes no Concelho de Alijó:

(fonte: Associação de Farmácias de Portugal)

Farmácia de Favaios

Farmácia do Hospital da Santa Casa da Misericórdia

Farmácia Espirito Santo Lda

Farmácia José Rodrigues

Farmácia Nova Vilar de Maçada

Farmácia Saraiva