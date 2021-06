Ao longo do dia de ontem, o Município de Alijó voltou a celebrar o Dia Mundial da Criança com jogos e atividades direcionadas para todas as crianças do Pré-escolar e alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, que decorreram na “Quinta Pedagógica” montada no Jardim Matos Cordeiro.

O Presidente da Câmara, José Paredes, e o seu Executivo Municipal estiveram presentes nesta Festa e ofereceram um jogo a todos os participantes como recordação desta data especial.