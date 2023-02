Alijó distribui três mil alfinetes de peito em forma de coração no Dia de São Valentim

O Dia de São Valentim serve novamente de pretexto para o Município de Alijó celebrar o amor romântico e a partilha de afetos junto da população. Este ano, o Município vai assinalar a data com a iniciativa “Levamos o Amor a/ao Peito” através da qual irá distribuir três mil alfinetes de peito em forma de coração, juntamente com trechos de músicas românticas em português.

Além de celebrar o Amor, a iniciativa tem como objetivo divulgar a Música e os autores lusófonos, como Carlos Paião, Amália, Paulo de Carvalho, Mariza, Carlos do Carmo, Jorge Palma, Luísa Sobral, António Variações, Ana Moura, Sérgio Godinho, Carolina Deslandes, Marco Paulo, Rita Lee, Tom Jobim, Maria Bethânia, Ouro Negro, entre muitos outros.

A partir das 10 horas, o largo da avenida Dr. Francisco Sá Carneiro (em frente aos Bombeiros Voluntários) será transformado numa “Praça do Amor”, a partir de onde será feita uma emissão de rádio em direto dedicada ao Amor e na qual toda a população está convidada a participar. Quem se dirigir ao stand da rádio Ansiães poderá partilhar as suas histórias de amor ou dedicar uma música à pessoa amada.

Os três mil alfinetes de peito foram feitos à mão por elementos da Universidade Sénior de Alijó e pela equipa da Biblioteca Municipal e vão chegar às 14 Freguesias do Concelho ao longo do dia. Poderá acompanhar a emissão entre as 10h00 e as 17h00, em 98.1 FM, ou através da transmissão online.

Esta iniciativa surge no seguimento de outras dinamizadas pelo Município de Alijó nos últimos anos, como foi o caso da distribuição de cinco mil cartas de amor para incentivar a leitura e resgatar o hábito de trocar cartas, em 2021, e da distribuição de balões com poemas de amor de grandes autores e figuras históricas, em 2022.

GC CM