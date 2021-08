Alijó: “Entre Pedras e Pedros” levou teatro de rua às freguesias

A iniciativa “Sons no verão” levou a peça de teatro de rua “Entre Pedras e Pedros” a várias freguesias do Concelho de Alijó. Esta criação coletiva a partir de contos tradicionais passou por Vila Verde, Santa Eugénia, Ribalonga, Vila Chã, Carlão, Pegarinhos, Castedo do Douro, Vilarinho de Cotas e São Mamede de Ribatua.

Todos os espetáculos tiveram boa adesão, comprovando o sucesso da iniciativa que proporcionou uma programação ao ar livre, descentralizada e responsável, para todos os públicos. A peça contou com a participação das atrizes Joana S. Ferrajão e Mara Correia e com encenação de Ángel Fragua.

Ao apostar na descentralização destes eventos, os “Sons no Verão” pretendem levar a cultura a todos, fazendo chegar a todos uma oferta segura e responsável, num ano em que as festas e romarias estão proibidas até ao final do verão.