Alijó: Escola de Pegarinhos testou evacuação de emergência

A Escola de Pegarinhos testou uma evacuação de emergência, no âmbito dos simulacros periódicos que o Município de Alijó está a promover em todas as escolas do Concelho. A iniciativa foi promovida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, em estreita colaboração com o Clube de Proteção Civil do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó e contou com a participação da Vereadora da Câmara Municipal de Alijó, Sónia Pires.

As crianças do Pré-escolar e os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, assim como professores, educadores e pessoal não docente, cumpriram com as orientações previstas em caso de emergência ao ouvirem a campainha da escola dar o sinal de alerta para a ocorrência de um sinistro e abandonaram as salas, dirigindo-se em fila e encostados à parede até ao ponto de encontro, situado no exterior da escola.

O Município considera que a realização de simulacros é fundamental para treinar comportamentos de segurança a ter em caso de emergência por parte de toda a comunidade escolar.

GC CMA