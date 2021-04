Alijó está a sinalizar 17 novos Percursos Pedestres em todo o Concelho

Estão a decorrer a bom ritmo os trabalhos de sinalização e homologação dos novos percursos pedestres que estão a ser criados em todas as Freguesias do Concelho. Este projeto do Município de Alijó engloba a criação de 17 novos percursos pedestres e reforça a sua aposta no Turismo de Natureza.

Através deste produto turístico cada vez mais procurado, o Município de Alijó pretende contribuir para a dinamização do pedestrianismo, assim como para a manutenção e conservação de caminhos rurais.

Este projeto resulta de uma candidatura aprovada através da Operação 10.2.1.6. “Renovação de Aldeias” do Programa de Desenvolvimento Rural 2014/2020, uma medida gerida pelos Grupos de Ação Local (GAL) de apoio à preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais locais (paisagístico e ambiental).