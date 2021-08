Alijó inaugura a sua Porta de Entrada do Vale do Tua a 6 de agosto

O Município de Alijó e a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua vão inaugurar, no próximo dia 6 de agosto, às 17 horas, a Porta de Entrada no Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), situada em São Mamede de Ribatua. A cerimónia será presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Instalada no edifício da antiga escola primária de São Mamede de Ribatua, esta Porta de Entrada será um espaço interativo de conhecimento e de promoção turística do Vale do Tua e do Concelho de Alijó. Resulta de um investimento de cerca de 364 mil euros, comparticipado pela Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua e pela Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Esta Porta de Entrada vai funcionar como um ponto de partida para visitar o PNRVT e promover a sua identidade territorial como um todo, mas também as especificidades locais do Concelho de Alijó. Ali será possível ter acesso a um vasto conjunto de experiências focadas na preservação e valorização ambiental, na herança cultural e patrimonial, na economia local e nas dinâmicas sociais do território.

A Porta de Entrada de Alijó é uma das cinco Portas instaladas em cada um dos concelhos que integram a área geográfica do PNRVT. No mesmo dia, será inaugurada a exposição “A Cerâmica e a Imagem das Palavras – Poesia à Mesa”, de autoria do conceituado escultor Laureano Ribatua, que pretende divulgar a herança cultural e patrimonial do território.