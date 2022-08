Alijó: Jovens vão sensibilizar população para poupança de água, prevenção de incêndios e resíduos urbanos

O Município de Alijó vai dar início a uma campanha de sensibilização nas aldeias do Concelho, dedicada à poupança de água, prevenção de incêndios e correta deposição de monstros e resíduos urbanos, três realidades que assumem ainda maior relevância nos meses de verão. A iniciativa terá início na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, na aldeia de Vale de Agodim.

Os voluntários do programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas irão abordar a população em locais públicos das aldeias e alertá-los para a importância de adotar hábitos de poupança de água, medidas de prevenção de incêndios rurais e sobre a correta deposição de monstros e outros resíduos urbanos. Os jovens vão percorrer todas as aldeias do Concelho de Alijó, devidamente identificados e acompanhados por um funcionário da Câmara.

O Município considera que os jovens são um ativo dinâmico e fundamental para mudar mentalidades e contribuir para a sensibilização das populações mais idosas das aldeias, onde é mais difícil fazer chegar a informação.