Alijó lança Rede de Percursos Pedestres com mais de 200 quilómetros

O Município de Alijó vai realizar, a 12 e 13 de março, o I Festival de Percursos Pedestres, durante o qual vai apresentar uma rede municipal de trilhos com mais de 200 quilómetros, que interliga todas as freguesias e locais de interesse turístico, paisagístico e cultural do Concelho.

O I Festival de Percursos Pedestres inclui a apresentação do projeto “Alijó a Caminhar” e de 17 novos trilhos que se juntam aos três já existentes. A cerimónia será presidida pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira (a confirmar), e pelo Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes.

Este projeto representa uma forte aposta do Município de Alijó na valorização de um dos produtos turísticos mais procurados pelos amantes da natureza, da paisagem e do património. A sinalização e marcação destes itinerários paisagísticos pretende contribuir para a dinamização das economias locais e do pedestrianismo, para a manutenção e conservação dos caminhos rurais, do património e ordenamento do território em geral.

A rede concelhia passa a contar com 20 percursos pedestres, relacionados com os diferentes pontos de interesse turístico e paisagístico de cada uma das freguesias, como miradouros, castros e outro património arqueológico, espaços verdes, igrejas e capelas, que dão a conhecer todo o território e o seu património edificado e paisagístico.

Durante o evento, serão inaugurados três dos 17 novos percursos pedestres, sendo que os interessados em percorrer estes trilhos durante o fim-de-semana do Festival, poderão inscrever-se gratuitamente no Posto de Turismo de Alijó ou em turismo.cm-alijo.pt, até ao dia 9 de março. Os participantes serão acompanhados por guias profissionais e terão direito a um kit do evento, que inclui seguro, t-shirt, água e fruta.

Os percursos que integram o programa são o PR14 “Trilho de Favaios – Alijó” (10,5 km), o PR6 “Trilho das Muralhas” (10,8 km) e o PR20 “Trilho de Pinhão – Casal de Loivos” (9,8 km). Toda a informação sobre a extensão, o grau de dificuldade e as características técnicas de todos os percursos pode ser encontrada em desdobráveis disponíveis no Posto de Turismo de Alijó e no site institucional turismo.cm-alijo.pt.