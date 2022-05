Alijó: mais de 450 sacos a granel personalizados nos Ateliers de Costura

Depois de dinamizar ateliers de costura em todas as freguesias, o Município juntou os protagonistas da iniciativa num Atelier de Costura ao Ar Livre, junto ao Plátano Centenário de Alijó, no passado dia 6 de maio. Ao todo, foram produzidos mais de 450 “sacos a granel” que foram personalizados com poemas e motivos decorativos.

Esta atividade foi o culminar do programa de celebração do Dia Mundial da Terra. Os Ateliers de Costura tiveram início a 31 de março, em todas as Freguesias do Concelho, com o apoio da Biblioteca Municipal e da Universidade Sénior, com o objetivo de produzir “sacos a granel”. A iniciativa, que se dirigiu a toda a população, teve como objetivo promover uma cidadania ativa, assim como o uso mais sustentável de sacos de tecido. Os tecidos e outros materiais necessários para a costura dos sacos foram disponibilizados pelo Município.

A atividade terminou com um convívio que juntou o Executivo Municipal e as costureiras voluntárias no jardim da Biblioteca Municipal de Alijó. O Município agradece a disponibilidade e colaboração de todas as costureiras, que doaram o seu tempo e talento, assim como às Juntas de Freguesia.