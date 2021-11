Alijó: montaria de São Martinho contou com a participação de 180 caçadores

Cerca de 180 caçadores marcaram presença na primeira Montaria ao Javali da época venatória 2021/2022, organizada pelo Município de Alijó, entidade gestora da Zona de Caça Municipal, que decorreu no passado dia 13 de novembro.

A concentração dos caçadores decorreu no Santuário de Santa Bárbara, na localidade de Ribalonga, onde o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, deu as boas vindas a todos os participantes, logo pela manhã.

Antes da partida para a mancha foi servido um pequeno-almoço reforçado, composto por iguarias do Concelho. A mancha, que cobriu a União de Freguesias do Pópulo e Ribalonga e a Freguesia de Pegarinhos, rendeu 17 javalis. A Montaria de São Martinho terminou com um almoço-convívio em que foram servidas feijocas, borrego e vitela estufada.

Além do convívio entre caçadores, estas ações cinegéticas têm com o objetivo principal o controlo do número de animais que provocam avultados prejuízos na agricultura e na flora local.

O Município de Alijó agradece a colaboração dos seus trabalhadores que foram essenciais para o sucesso da atividade. A organização contou com o apoio das duas Juntas de Freguesia envolvidas, da Comissão de Festas da N.ª Sr.ª da Boa Morte, da Comissão de Festas do Santuário de Santa Bárbara, do Clube de Caça e Pesca de Alijó, da Associação de Caça e Pesca Socalcos do Douro e dos Bombeiros Voluntários de Alijó. O Município agradece ainda o trabalho das matilhas envolvidas nesta Montaria.