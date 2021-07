Alijó: município assina protocolos para atribuição de apoio logístico a associações desportivas

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, assinou hoje protocolos para atribuição de apoio logístico a associações desportivas do Concelho, nomeadamente o Atlético Clube Alijoense e a Associação Cultural e Desportiva dos Veteranos Alijoenses, através da cedência do Estádio Eng. Delfim Magalhães, e o Clube de Artes Marciais e Pankration, ao qual foi cedida uma sala no Complexo das Piscinas Municipais.

Este apoio logístico é fundamental para a prossecução da atividade desportiva destas associações, que contribuem para a promoção de um estilo de vida saudável e fomentam a saúde e a qualidade de vida das populações. Esta medida reflete ainda uma forte aposta do Município no apoio à formação das camadas mais jovens.