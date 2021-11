Alijó: município desafia crianças do concelho a desenhar Postal de Natal

Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Alijó lançou o desafio a todas as crianças das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico para a criação do “Postal de Natal Oficial” do Município. A iniciativa tem como objetivo incentivar a participação e estimular a imaginação e criatividade dos mais pequenos, bem como reforçar o espírito de Natal e a ligação ao Concelho.

Até dia 26 de novembro, as crianças irão dar asas à imaginação. Após essa data, os Professores de cada uma das turmas irão selecionar dois postais para apresentar a concurso, conforme previsto no regulamento. O júri, constituído por representantes do Município de Alijó e do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, irá escolher os oito vencedores.

Os postais vencedores serão impressos e enviados para as casas dos munícipes, com os votos de Boas Festas da Câmara Municipal de Alijó.