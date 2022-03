Alijó na apresentação da 13ª edição dos Fins de semana Gastronómicos

O Município de Alijó marcou presença na apresentação oficial da 13ª edição dos Fins de semana Gastronómicos, uma iniciativa do Turismo do Porto e Norte, que decorreu em Chaves. O nosso Concelho recebe o evento de 9 a 11 de setembro, durante a época de vindimas.

Esta iniciativa pretende valorizar e promover o produto estratégico “Gastronomia e Vinhos” do nosso Concelho, privilegiando um prato típico e as tradições em época de vindimas. O Município apresentou as famosas Pataniscas de Bacalhau, a apetitosa Massa à Lavrador e as deliciosas Filhoses, além de vinhos, azeites, pão e mel do Concelho.

A edição deste ano conta com 78 municípios aderentes, mais de 900 restaurantes e 400 alojamentos de toda a região, na expectativa de contribuir decisivamente para alavancar um setor especialmente afetado pelos últimos dois anos de pandemia.

Os Fins de semana Gastronómicos visam valorizar e promover a gastronomia e vinhos de cada município, privilegiando os seus produtos endógenos, pratos típicos e tradições, bem como alavancar a economia junto dos restaurantes locais. A iniciativa estende-se por toda a região Norte até 18 de dezembro.