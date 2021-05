Já estão no terreno e a decorrer a bom ritmo as obras de construção do futuro Canil Municipal de Alijó, que será construído no antigo estaleiro do IC5.

O canil vai permitir criar condições condignas para acolher os animais errantes do concelho de Alijó, dando resposta aos problemas relacionados com o abandono, captura e esterilização de cães e gatos.