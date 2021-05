Alijó: obras do Miradouro de Santa Bárbara decorrem a bom ritmo

Depois da adjudicação da empreitada no mês de abril, já estão a avançar a bom ritmo as obras de construção do novo Miradouro de Santa Bárbara, localizado em Santa Eugénia, no Concelho de Alijó.

A obra inclui a colocação de mobiliário urbano e a construção de instalações sanitárias, de modo a criar melhores condições para os visitantes e dignificar este espaço inserido no Santuário de Santa Bárbara. A requalificação e construção deste miradouro insere-se no projeto “Alinatur – Turismo de Natureza em Alijó”, que tem como objetivo enriquecer e qualificar a oferta de pontos de interesse turístico, assim como promover a valorização do património cultural e natural do Concelho.