Alijó: obras no Miradouro do Monte da Cunha já estão no terreno

A requalificação do Miradouro de Nossa Senhora dos Prazeres – Monte da Cunha e da área envolvente já estão no terreno. A intervenção vai permitir melhorar os acessos ao miradouro e as condições de visitação.

O Município viu-se obrigado a lançar três procedimentos, depois de os primeiros dois concursos terem ficado desertos, por falta de apresentação de propostas. Esta situação tem condicionado a execução de muitas empreitadas e traduziu-se num atraso considerável na concretização deste projeto.

GC CMA