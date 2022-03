O Município de Alijó obteve a certificação da primeira Estação Náutica da região do Douro, o que representa um selo de qualidade que confirma o potencial único do Concelho ao nível dos seus recursos fluviais. A Estação Náutica de Alijó vai permitir a existência de uma rede de oferta turística náutica de qualidade, mais estruturada e apelativa.

Este selo representa uma janela de oportunidade ligada ao turismo náutico, enquanto produto diferenciador e estratégico para o Concelho. O projeto vem consolidar a estratégia da Câmara Municipal que aposta na criação de condições para atrair mais visitantes e prolongar o seu período de permanência.

A Estação Náutica de Alijó vai promover a articulação entre os diversos agentes para a valorização integrada dos meios existentes no território, que inclui a oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas.

As Estações Náuticas são certificadas pela Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, enquadradas no projeto “Portugal Náutico”, e possibilitam a promoção do território certificado através da integração na rede de Estações Náuticas já existente, a nível nacional e internacional.

A cerimónia de certificação teve lugar no passado dia 17 de março, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa, onde o Município de Alijó marcou presença juntamente com vários Operadores Turísticos do Concelho, unidos em torno do objetivo comum de promoção do território.

Durante o evento, a Câmara apresentou ainda a campanha de promoção turística “Alijó é Já Ali”, que integra um conjunto diversificado de iniciativas que serão lançadas ao longo deste ano, no âmbito da retoma pós-pandemia do setor do turismo.