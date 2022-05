Alijó paga a totalidade dos custos da sanidade animal aos produtores pecuários

O Município de Alijó vai apoiar os criadores e produtores pecuários do concelho através da comparticipação a 100% dos custos inerentes às ações de sanidade animal obrigatórias. Esta medida visa apoiar as explorações pecuárias de gado bovino, ovino e caprino, de modo a fomentar e dinamizar a produção animal e a atividade económica local.

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, considera que “este apoio vai permitir assegurar que os produtores pecuários do Concelho consigam cumprir as exigências em termos de saúde pública e animal, contribuindo assim para o rejuvenescimento e a sustentabilidade da atividade pecuária e para a valorização das raças autóctones da região”.

A atividade pecuária do Concelho assenta, fundamentalmente, em pequenas explorações pecuárias de natureza familiar, que enfrentam elevados custos associados à produção. O apoio financeiro é concedido através de uma verba destinada a cobrir os custos com a vacinação obrigatória do gado, criando assim condições favoráveis para um maior cumprimento das regras de saúde pública e saúde animal.

O Regulamento Municipal de Apoio Financeiro destinado ao Fomento da Produção Pecuária encontra-se disponível no site do Município. As candidaturas a este apoio podem ser apresentadas no Balcão Único do Município, mediante o preenchimento de formulário próprio, disponível naquele serviço ou no site do Município, no menu “Requerimentos”.