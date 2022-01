Alijó passa a ter Balcão Único do Prédio a partir de 31 de janeiro

A partir de 31 de janeiro, o Município de Alijó vai passar a disponibilizar um Balcão Único do Prédio (BUPi), que permite aos proprietários de prédios rústicos e mistos, situados no Concelho de Alijó, identificar e registar os limites das suas propriedades, de forma simples e gratuita.

O BUPi irá funcionar no edifício anexo à Câmara, onde os munícipes terão à sua disposição um técnico habilitado que será responsável pelo processo de georreferenciação das propriedades. O atendimento presencial é efetuado com marcação prévia (obrigatória) através do telefone 259957117 ou do e-mail bupi@cm-alijo.pt.

A localização e identificação dos limites das propriedades também pode ser efetuada pelo interessado, via online, sendo o processo encaminhado para um técnico, que verificará a conformidade da informação. Recorde-se que a inscrição dos terrenos nas finanças não é suficiente para garantir a proteção dos seus direitos de propriedade. Para isso precisa de fazer o registo na Conservatória do Registo Predial, que será gratuito ao apresentar a localização da sua propriedade, obtida através do BUPi.