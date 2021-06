Alijó: peça de Teatro “Os Maias” destinada aos alunos do secundário

O Município de Alijó, no âmbito do PIICIE-Alijó Educa+, proporciona, mais uma vez, uma experiência de aprendizagem diferente e motivadora, através da Peça de Teatro “Os Maias”. Esta peça, dinamizada pela Etcetera Associação Artística, dramatiza a intemporal história que narra a vida da família Maia, escrita por Eça de Queirós e trabalhada no currículo de Português do Ensino Secundário.

Esta atividade foi destinada aos alunos do 11º e 12º ano de escolaridade e mantém-se fiel à narrativa da época respeitando a linguagem, cenário, figurinos e adereços e a visão de Eça de Queirós que descreve esta sociedade de costumes, enquanto retrata o romance entre Carlos da Maia e Maria Eduarda.