Postais de Boas Festas do Município de Alijó desenhados por alunos do concelho

Pelo terceiro ano consecutivo, o Município de Alijó lançou o desafio a todas os alunos das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico para a criação do seu “Postal de Natal Oficial”. Cerca de 230 crianças participaram na iniciativa, tendo os professores de cada uma das turmas selecionado dois postais para apresentar a concurso, conforme previsto no regulamento.

O júri, constituído por representantes do Município de Alijó e do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, escolheu os oito postais que serão enviados para as casas dos munícipes com a mensagem de Boas Festas do Presidente da Câmara Municipal, José Paredes. A iniciativa tem como objetivo incentivar a participação dos mais pequenos em atividades e estimular a imaginação e criatividade, bem como reforçar o espírito de Natal e a ligação ao Concelho.

Todos os postais a concurso e os seus autores merecem os parabéns do Município pela originalidade e criatividade demonstradas, tendo a escolha recaído sobre os postais da Maria Constantino (1ºA, EB1 Alijó), Carolina Sousa (1ºB, EB1 Alijó), Cristina Vilela (2ºA, EB1 Favaios), Vasco Ribeiro (2ºC, EB1 Alijó), Leonor Correia (3ºB, EB1 Sanfins do Douro), Laura Rodrigues (3ºD, EB1 Alijó), Erika Batista (4ºC, EB1 Favaios) e Iris Araújo (4ºC, EB1 Favaios).

O Município de Alijó agradece o empenho e a dedicação de todos os alunos e professores, que foram fundamentais para o sucesso desta iniciativa.