Alijó: “Presidência em Movimento” na Freguesia do Pinhão

O Executivo Permanente do Município de Alijó visitou vários pontos da Vila do Pinhão, no âmbito da iniciativa “Presidência em Movimento”, acompanhado pelo Executivo da Junta de Freguesia do Pinhão. Este périplo pelas freguesias do Concelho termina amanhã, dia 15 de dezembro, com a visita à Freguesia de Alijó.

O objetivo desta iniciativa é aprofundar a participação cívica e política das comunidades na gestão autárquica, através de um contacto direto e mais informal entre cidadãos e autarcas. A “Presidência em Movimento” prevê um dia inteiramente dedicado a cada uma das freguesias do Concelho, aproveitando o momento para reforçar o diálogo com as associações, coletividades e outras entidades locais.

Devido às condições climatéricas que se fizeram sentir durante a visita à Freguesia de Vila Verde, assim como a sua extensão, será agendada uma nova visita para percorrer as restantes aldeias da freguesia.

GC CM