Alijó: “Presidência em Movimento” na União de Freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas

A última ação da iniciativa “Presidência em Movimento” decorreu na União de Freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas, no passado dia 11 de agosto. O Executivo Permanente visitou vários pontos da Freguesia, contactou com a população e instituições locais, juntamente com o Executivo da Junta de Freguesia.

O objetivo é aprofundar a participação cívica e política das comunidades na gestão autárquica, através de um contacto direto e mais informal entre cidadãos e autarcas.

A iniciativa decorre até setembro, com um dia inteiramente dedicado a cada uma das freguesias do Concelho, aproveitando o momento para reforçar o diálogo com as associações, coletividades e outras entidades locais.

A “Presidência em Movimento” pretende incentivar e aumentar a participação e integração das pessoas na dinamização e evolução das suas terras, contribuindo assim para a construção de um concelho mais coeso.

GC CM Alijó