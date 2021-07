Alijó: Programa MOVE(TE) animou férias dos alunos do concelho

Terminou o programa MOVE(TE), promovido pelo Município de Alijó no âmbito do PIICIE Alijó Educa+ e que, ao longo de duas semanas, animou as férias dos alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, com idades entre os 6 e os 14 anos.

O objetivo do programa MOVE(TE) é contribuir para o desenvolvimento pessoal e social e para a formação integral de todos os participantes, desenvolvendo valores cívicos, autonomia, responsabilidade e criatividade, bem como o conhecimento da realidade do território.

Ao longo das duas semanas do programa, os participantes tiveram oportunidade de realizar atividades inovadoras de carácter educativo, cultural, desportivo e tecnológico que se constituíram como aprendizagens motivadoras e momentos de experiências significativas. Todos os alunos participaram em oficinas pedagógicas e workshops em diferentes áreas como ténis, dança, yoga, música, impressão 3D, trabalhos manuais, meditação, expressão plástica, teatro e dramatização de contos tradicionais.

O MOVE(TE) proporcionou a todos a oportunidade de falar sobre os direitos e os cuidados a ter com os animais, treinar a destreza física e mental em jogos tradicionais, praticar a língua inglesa, falar de amigos e da família, fazer um piquenique depois de falar sobre alimentação saudável e uma ida a banhos, nas Piscinas Municipais. Durante o decorrer das atividades foi assegurado o cumprimento das recomendações e orientações da Direção-Geral de Saúde.