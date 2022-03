Alijó promove campanha de recolha de bens e levantamento de alojamentos para a Ucrânia

O Município de Alijó associa-se à campanha “Somos Todos Ucrânia”, que envolve todas as Câmaras que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) Douro, através da qual está a recolher bens alimentares, produtos de higiene, bens médicos e hospitalares, bens para militares e roupas quentes para adultos e crianças. A recolha de bens decorre até ao dia 5 de março, entre as 9h00 e as 19h00, no Pavilhão Municipal de Alijó.

Em articulação com a Secretaria de Estado para as Migrações e a CIM Douro, o Município de Alijó está também a proceder a um levantamento exaustivo de possíveis alojamentos para acolher cidadãos ucranianos.

Foi também criado um espaço no site institucional do Município de Alijó denominado “SOS Ucrânia” (https://www.cm-alijo.pt/participar/sos-ucrania), onde está concentrada toda a informação para quem pretende ajudar, seja através da doação de bens ou através da disponibilização de casas ou quartos para acolher cidadãos ucranianos.