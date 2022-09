Alijó promove “Fins-de-semana Gastronómicos” de 9 a 11 de setembro

O Município de Alijó volta a promover a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”, de 9 a 11 de setembro, com a promoção de um menu inteiramente dedicado às vindimas. O Bacalhau Frito, a Massa à Lavrador e as Filhoses da Vindima voltam a ocupar o lugar principal na mesa dos restaurantes aderentes.

Os visitantes também poderão usufruir de um desconto de 15% nos empreendimentos turísticos aderentes, durante este fim-de-semana. Ao degustar o menu dos “Fins-de-semana Gastronómicos” nos restaurantes aderentes, recebe um voucher de entrada livre no Núcleo Museológico Pão e Vinho – Favaios.

Os restaurantes aderentes são O Barão – Pousada Barão de Forrester e Cêpa Torta (Alijó), O Cleto (Favaios), A Fonte (Santa Eugénia) e Quinta de Fiães (Vilar de Maçada). Ao degustar o menu dos FDSG nos restaurantes aderentes, recebe oferta de entrada livre no Núcleo Museológico Pão e Vinho – Favaios.

Os alojamentos turísticos onde pode usufruir de um desconto de 15% na estadia durante este fim-de-semana são a Pousada Barão de Forrester (Alijó), a Quinta do Sol (Alijó), a Quinta de Fiães (Vilar de Maçada) e a Casa da Trigueira (Santa Eugénia).

Recorde-se que, durante este fim-de-semana, o Concelho de Alijó promove também a Feira Moscatel do Douro, em Favaios, que inclui concertos de Pedro Abrunhosa, Gisela João e o Baile de Vindimas com Ruizinho de Penacova. Os “Fins-de-semana Gastronómicos” são promovidos pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal e acontecem, durante todo o ano, em vários municípios da região Norte.

GC CM Alijó