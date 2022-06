Alijó promove Vinhos e Sabores dos Altos no próximo fim-de-semana

O Município de Alijó regressa aos grandes eventos de promoção do território no próximo fim-de-semana com a Feira Vinhos e Sabores dos Altos, que se irá realizar de 17 a 19 de junho, no Parque da Vila de Alijó. Carolina Deslandes, Os Quatro e Meia e FF, que sobe ao palco com a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua, prometem animar as noites do evento, onde se irão provar os melhores Vinhos e Sabores dos Altos de conceituadas marcas conhecidas nacional e internacionalmente.

A Feira vai contar com a presença de mais de 50 produtores que vão promover os melhores Vinhos dos Altos, produzidos em cotas mais altas entre os 500 e 700 metros de altitude, situadas no Planalto do Concelho de Alijó. É aqui que nascem vinhos únicos e distintos, mais frescos e aromáticos, de qualidade superior, que complementam a excelente oferta de vinhos produzidos nas encostas do Douro a cotas mais baixas e cuja excelência já é reconhecida pelo consumidor no mercado mundial.

Durante o evento, os visitantes poderão adquirir um copo de vidro personalizado para poder provar os vinhos em exposição. A Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos associa a promoção dos vinhos à gastronomia, harmonizando provas de vinhos tintos e brancos comentadas por especialistas com sessões de showcooking dedicadas a tapas e petiscos que podem ser acompanhados com um copo de vinho, pratos regionais e cocktails com Moscatel, outro dos ex-libris do Concelho de Alijó.

O programa inclui o Concurso “Escolha de Imprensa” que irá selecionar os melhores Vinhos dos Altos. Esta atividade terá lugar no Núcleo Museológico de Favaios – Pão e Vinho, no dia 18, a partir das 9 horas. Também durante a manhã deste dia, terá lugar uma demonstração de equipamentos de viticultura, na Quinta da Granja, às 10 horas.

A Feira conta ainda com a presença de expositores de Gastronomia e Produtos Locais, nomeadamente Pão, Azeite, Fumeiro, entre outros. Haverá também uma zona de restauração típica, onde será possível provar petiscos da região. O Concello de Carballiño, localidade espanhola geminada com o Município de Alijó, marcará presença com o típico Polvo da Galiza.

A animação ficará a cargo da banda Os Quatro e Meia e do DJ Pantaleão, no dia 17, e da cantora Carolina Deslandes e da DJ Rita Mendes, no dia 18. No último dia da Feira, o artista FF sobe ao palco com a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua, num espetáculo que acabará com um Arraial com Fogo-de-artifício.