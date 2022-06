Alijó recebe escolas parceiras do Projeto Erasmus+ Cultural Empathy

Alijó acolhe, durante esta semana, cerca de 50 alunos e professores da Croácia, Itália, Polónia e Turquia, em representação das escolas parceiras do projeto Projeto Erasmus+ Cultural Empathy. O objetivo da iniciativa é dar a conhecer aos visitantes a história, a cultura, o património, a gastronomia e as tradições do Concelho de Alijó.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Vítor Ferreira, deu as boas-vindas à comitiva que foi recebida nos Paços do Concelho, desejando a todos que possam aproveitar esta semana de atividades para criarem memórias felizes e que no futuro possam voltar a visitar Alijó.

O Diretor do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Carlos Peixoto, agradeceu a colaboração do Município, que considera ser um importante parceiro na dinamização deste tipo de projetos.

A visita inclui um extenso programa de atividades culturais e de visita a vários pontos de interesse turístico do Concelho, com vários momentos de partilha de experiências.

GC CM de Alijó