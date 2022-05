Alijó recebe uma das maiores provas de Mountain Bike da Europa

No próximo dia 9 de maio, o Concelho de Alijó recebe o prólogo de uma das maiores provas de Mountain Bike (MTB) da Europa – o Portugal MTB Brasil Ride 2022. A etapa tem início no Cais Fluvial do Pinhão, a partir das 12h30, e termina em frente à Câmara Municipal de Alijó, com receção dos atletas e entrega de prémios.

A Portugal MTB Brasil Ride 2022 é uma prova de seis dias, com 280 quilómetros, que decorrerá de 9 a 14 de maio em vários concelhos do país. O pelotão é composto por 200 atletas de mais de duas dezenas de países (Brasil, Espanha, França, Alemanha, Noruega, Holanda, Itália, Colômbia, Japão, entre outros), sendo cerca de 75% estrangeiros. A realização desta prova no Concelho de Alijó, que traz atletas e comitivas de todo o mundo, pretende ser um forte contributo para a promoção do destino além-fronteiras com benefícios diretos na dinamização da economia local.

Todas as etapas foram desenhadas para oferecer aos atletas a melhor experiência possível, inspirada pela diversidade de paisagens e trilhos com o que de melhor o território tem para oferecer. Está confirmada a presença de vários atletas profissionais de topo do MTB Internacional, destacando-se o português Tiago Ferreira, campeão europeu e vice-campeão mundial em 2020, campeão mundial em 2017 e campeão da Brasil Ride 2019.

Programa | 09 maio 2022

10h00 – Quinta do Bomfim (Pinhão): Conferência de Imprensa de Apresentação do Portugal MTB Brasil Ride 2022, com a presença do campeão europeu e mundial Tiago Ferreira, do campeão mundial e olímpico Mário Roma e do ator brasileiro Rodrigo Hilbert, que vai participar na prova.

12h30/13h00 – Cais Fluvial do Pinhão: Início da Prova por equipas e por categorias

14h30/17h00 – Alijó (em frente à Câmara Municipal): Fim da prova, com receção dos atletas e entrega de prémios.