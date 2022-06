Alijó recebeu milhares de visitantes para provar Vinhos e Sabores dos Altos

Terminou com um balanço extremamente positivo a Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos, que decorreu em Alijó, de 17 a 19 de junho. Durante três dias, Alijó recebeu milhares de visitantes que celebraram aquilo que de melhor se produz nesta região vitivinícola.

“Fazemos um balanço extremamente positivo desta renovada Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos, bem patente na elevada adesão de visitantes de vários pontos do País, que terá ultrapassado as 20 mil pessoas, e no grande número de vinhos em prova e em competição”, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes.

Mais de 40 expositores deram a provar os seus vinhos e produtos agroalimentares, numa grande ação de promoção e divulgação dos produtos do Concelho e do território. José Paredes acredita que “este evento foi o reflexo do dinamismo de toda a fileira vitivinícola do Concelho e, em especial, dos produtores dos Vinhos dos Altos, que souberam responder ao desafio lançado pelo Município de Alijó”.

O Presidente da Câmara Municipal destaca ainda que “a edição deste ano deixou garantias de que este é o caminho a seguir”, no âmbito da estratégia de afirmação da identidade dos Vinhos dos Altos e da promoção do turismo e da gastronomia deste território de excelência.

A Feira associou a promoção dos vinhos à gastronomia, harmonizando provas de vinhos tintos e brancos comentadas por especialistas com sessões de showcooking. O programa incluiu o Concurso “Escolha de Imprensa”, que premiou os melhores Vinhos dos Altos, e uma demonstração de equipamentos de viticultura inteligentes.