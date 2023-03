Alijó recria Via Dolorosa ao vivo com mais de 500 participantes 

As ruas da Vila de Alijó vão receber a recriação da “Via Dolorosa” com a participação de mais de 500 pessoas de todas as freguesias do Concelho, naquele que será o maior espetáculo do género com participantes ativos. O espetáculo ao vivo terá lugar durante a Semana Santa, no dia 5 de abril, a partir das 21 horas, e inclui a encenação de vários quadros da Via Sacra em diferentes locais da Vila.

Esta iniciativa é do Município de Alijó, com a estreita colaboração das 14 Juntas de Freguesia, e conta com a participação de elementos das associações locais e da comunidade em geral, que rapidamente abraçaram este projeto cultural. O diretor artístico do espetáculo, Marco Aurélio, assegura que esta recriação da Via Sacra “é a maior encenação da via sacra com intervenientes ativos”, sendo que cada um dos participantes desempenha uma personagem específica na recriação.

Nas últimas semanas, mais de 500 pessoas têm dedicado parte do seu tempo aos ensaios para dar vida às 14 estações da “Via Dolorosa”. O espetáculo ao ar livre terá a duração de cerca de 1h45 e cumpre a sequência da narrativa dos últimos dias de Jesus Cristo, sendo que cada quadro é encenado por uma freguesia, num lugar específico da Vila, conferindo-lhe uma dinâmica própria e singular.

Os vários quadros que integram a dramatização têm início na área envolvente ao Plátano. A primeira cena terá lugar em frente ao Tribunal, com a chegada de Cristo e dos apóstolos. De seguida, será recriada a entrada em Jerusalém (Domingo de Ramos), nas traseiras da Igreja Matriz. As cenas seguintes acompanham vários quadros no adro da Igreja Matriz, no Chafariz, na Praça do Município, em frente à Câmara Municipal, no largo em frente aos Bombeiros Voluntários, na escadaria da Escola EB2,3/S de Alijó e no anfiteatro das Piscinas Municipais.

GC CM

Fotografia de arquivo