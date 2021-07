Alijó: Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2020 com bons resultados

O Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2020 da Câmara Municipal de Alijó, aprovado na última sessão da Assembleia Municipal, espelha os melhores resultados de sempre a nível orçamental e evidencia a trajetória de rigor e de estabilidade das contas municipais que acompanha o Executivo Permanente, desde 2017.

“Num ano extremamente atípico, cumprimos os compromissos assumidos e continuamos a apresentar contas certas e equilibradas, com redução da dívida e um elevado grau de execução. Implementamos um ambicioso plano de obras públicas em todo o concelho e mantivemos os apoios às Juntas de Freguesia e às nossas Associações, contribuindo, indubitavelmente, para o desenvolvimento e para a afirmação do nosso Concelho”, sublinha o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes.

O Município transitou de ano com um saldo orçamental positivo superior a 3,4 milhões de euros, resultado que comprova a criteriosa gestão financeira e o rigoroso controlo das despesas que o Executivo liderado por José Paredes tem implementado no exercício das suas funções.

No último ano, o Município de Alijó alcançou uma poupança efetiva de cerca de 3,1 milhões de euros, sendo que a taxa de cumprimento da receita foi de 97,9% e da despesa foi de 76,46%. Em ambos os casos, foi garantido um desempenho muito favorável da execução das previsões, registando-se um aumento da execução orçamental em relação aos anos anteriores.

A Câmara conseguiu diminuir as suas despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços. Foram também reduzidas outras despesas correntes, assim como os ativos e passivos financeiros. Por outro lado, aumentou o investimento, que cresceu 1,5 milhões de euros em relação ao ano anterior, assim como as transferências para entidades terceiras, que se materializam em diversos apoios que beneficiam diretamente as populações.

No que concerne à capacidade de endividamento, o Município de Alijó fechou o ano com uma margem absoluta de endividamento de 3,4 milhões de euros, o que comprova, mais uma vez, a saúde financeira do Município e a sustentabilidade da sua estratégia.

A dívida total, que ronda agora os 11,4 milhões de euros, continua a diminuir como se tem vindo a verificar desde 2014, altura em que se situava em 20,9 milhões de euros. Este ritmo de redução da dívida espelha as boas práticas de governação autárquica, sempre defendidas e implementadas pelo Executivo liderado por José Paredes.

“O Relatório e Contas de 2020 comprova que este Executivo Permanente tem conseguido gerir as contas do Município de forma organizada, equilibrada e transparente, ao mesmo tempo que investe no desenvolvimento do Concelho e na qualidade de vida das nossas gentes, projetando a nossa terra em direção a um futuro cada vez mais promissor”, conclui José Paredes.