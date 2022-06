Alijó tem uma nova Área de Lazer no Campo Meão

O Município assinalou o Dia do Ambiente, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó, com a inauguração da nova Área de Lazer no Campo Meão. Esta iniciativa, que incluiu o apadrinhamento de árvores e uma caminhada com recolha de lixo, insere-se no programa Alijó + Verde.

Durante a inauguração, o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, enalteceu a parceria com a Junta de Freguesia que permitiu reabilitar uma zona florestal junto à Ciclovia do Campo Meão, onde agora é possível disfrutar de um espaço com sombra, bancos e mesas para merendas e ainda baloiços e divertimentos para os mais novos.

A Presidente da Junta de Freguesia de Alijó, Lina Carvalho, lembrou que a nova Área de Lazer nasce numa zona subaproveitada que servia, muitas vezes, de depósito para resíduos, mas que agora ganha uma nova vida. Lina Carvalho deixou ainda o desafio para que sejam promovidas novas iniciativas de limpeza da floresta.

O Dia do Ambiente, celebrado a 5 de junho, começou no Plátano Centenário, com uma caminhada até à nova Área de Lazer. Durante o trajeto, os participantes praticaram plogging, uma atividade que combina a atividade física com a recolha de lixo, contribuindo assim para a limpeza daquela área.

A iniciativa incluiu a plantação de cerca de 350 carvalhos, um compromisso assumido pela Junta de Freguesia, que irá plantar 1400 árvores durante o seu mandato. Muitos dos carvalhos foram apadrinhados pelos participantes com a colocação de uma placa que assinala a data.

O Município de Alijó agradece a colaboração dos trabalhadores da Autarquia que contribuíram para a criação deste novo espaço de lazer, assim como a todas as associações – Bombeiros Voluntários de Alijó, Bike Aventura Alijó, Atlético Clube Alijoense, Veteranos Alijoenses e Rancho Folclórico “O Plátano de Alijó” – e ao Agrupamento de Escuteiros 756 – Alijó, que se associaram a esta iniciativa.

GCI CM de Alijó