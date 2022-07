Alijó: três bandas internacionais estreiam-se em Portugal no Festival Sons no Parque

The Electric Alley e Venturi, de Espanha, e You Said Strange, de França, vão atuar pela primeira vez em Portugal no Festival Sons no Parque, que tem início já na próxima sexta-feira, 15 de junho, em Alijó.

O Festival Sons no Parque está de volta à vila duriense de Alijó, a 15 e 16 de julho, com oito concertos gratuitos de artistas de Portugal, Espanha, França e Reino Unido, que prometem uma confluência de vários estilos musicais. Com um espírito descontraído, o Sons no Parque realiza-se no Parque da Vila, uma extensa zona verde com um anfiteatro natural, bem próximo do centro de Alijó.

Em estreia nos palcos portugueses, os You Said Strange são um quarteto francês de rock psicadélico e shoegaze, que está a ganhar notoriedade no panorama do rock alternativo europeu. A banda The Electric Alley, originária de Espanha, inspira-se nos Led Zeppelin e fazem do rock & roll a sua religião e dos concertos o seu habitat natural. Também de Espanha, os Venturi são um trio de rock onde pontificam as guitarras explosivas e que fazem de cada atuação uma verdadeira e energética festa.

Às bandas estreantes, juntam-se os Cais Sodré Funk Connection (Portugal), JP Bimeni & The Black Belts (Reino Unido), Peter Storm & The Blues Society (Portugal), The Parrots (Espanha) e a banda local Big Band (Portugal).

Uma das metas do evento é permitir o acesso gratuito no interior do País a várias sonoridades e géneros musicais diferentes, que se reflete na escolha de bandas nacionais e originárias de outros países, emergentes no panorama artístico.

O recinto conta com uma área de street food e uma zona de bares. O Festival Sons no Parque é uma organização da Câmara Municipal de Alijó, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó.