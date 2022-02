Alijó vai espalhar mensagens de amor em balões no Dia de São Valentim

O Município de Alijó vai distribuir poemas em balões em forma de coração pela população no próximo dia 14 de fevereiro, data em que se assinala o Dia de São Valentim. As árvores dos jardins e ruas também serão coloridas com balões que terão no seu interior textos dedicados ao amor da autoria de grandes autores e figuras históricas.

“Esta iniciativa surge para celebrar e fomentar o amor e a partilha entre casais, familiares, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho, ao mesmo tempo que divulga textos de grandes figuras e incentiva a leitura”, explica o Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes.

Depois de ter distribuído cinco mil cartas de amor pelos jardins, espaços públicos e comerciais, em 2019, e de ter interrompido as iniciativas públicas por causa da pandemia, Alijó volta à rua para espalhar o amor pelas ruas no Dia de São Valentim.

Entre as mensagens de amor, será possível encontrar textos de Fernando Pessoa, Almeida Garrett, Pablo Neruda, Honoré de Balzac, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, o Rei Henrique VIII ou o Imperador Alexandre II.

De referir que os balões utilizados nesta iniciativa são biodegradáveis e não serão lançados para a atmosfera. A iniciativa conta com o apoio das Juntas de Freguesias para chegar às vilas e aldeias do Concelho.

Também a 14 de fevereiro será lançado um vídeo da série “Viver para Contá-la”, produzida pela Biblioteca Municipal de Alijó, com testemunhos de como era o amor romântico de outros tempos, que ficará disponível nas redes sociais do Município de Alijó.