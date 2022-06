Almoço-convívio reforça laços de amizade na Quinta de Santo António

O projeto “CASA – Juntos construímos a nossa Casa!” tem incentivado, nas últimas semanas, o convívio salutar entre a comunidade do Bairro Social da Quinta de Santo António, em Lamego.

No mais recente encontro realizado, uma moradora arregaçou as mangas e dispôs-se a preparar uma receita típica de etnia cigana para ser partilhada à hora do almoço por várias pessoas. Durante a confeção desta saborosa refeição, a vizinhança deu algumas sugestões e desvendou alguns segredos culinários. O almoço, na Obra Kolping, também contou com a presença de diversos representantes das entidades promotoras e parceiras deste projeto social.

Aprovado no âmbito do programa nacional “Bairros Saudáveis”, o projeto “CASA” pretende capacitar e envolver os moradores para a sua efetiva integração social.

Os três eixos de intervenção promovidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lamego e pela Obra Kolping de Portugal, nomeadamente a nível social, ambiental e urbanístico, também têm como objetivo reabilitar os espaços comuns do edificado.

GC da Santa Casa da Misericórdia de Lamego