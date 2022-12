Almoço de Natal juntou mais de 500 idosos em Mondim de Basto

O almoço de Natal para os idosos realizou-se no passado domingo, dia 18, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3/S de Mondim de Basto e contou com a presença de mais de quinhentas pessoas.

Após dois anos afastados das festividades, a Câmara Municipal de Mondim de Basto organizou o Almoço de Natal para os Idosos. Um convívio que juntou abraços, sorrisos, boa conversa e música para animar o domingo dos participantes vindos de cada canto do concelho. Foi espalhada a magia de Natal durante o dia onde todos tiveram a oportunidade de partilhar as histórias guardadas, os momentos mais marcantes e as experiências que foram fazendo parte da vida de cada um.

Segundo a Vereadora Carla Silva “este convívio pretendeu dinamizar e estimular a convivência, a comunicação e a amizade entre a população idosa do nosso concelho, podendo favorecer o bem-estar e a satisfação de cada um que esteve presente”. Refere ainda que todos os que colaboraram para a realização deste almoço acabaram o dia de coração cheio pois “o sorriso de cada um compensou todo o esforço e dedicação. Fizemos questão de oferecer uma lembrança como gesto de agradecimento por tudo o que cada um deles já contribuiu para o nosso concelho”.

O Município de Mondim de Basto assume uma posição de solidariedade e proximidade para com a população mais idosa durante os restantes meses do ano. É através de diversas atividades que são fornecidas as ferramentas ideais para combater a solidão e manter uma atividade regular.